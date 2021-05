Des communes aux couleurs de l’arc-en-ciel

Un message d'inclusivité diffusé à travers les couleurs de l’arc-en-ciel. Ce lundi est la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. A cette occasion, les communes de Delémont, Moutier et La Neuveville participent à l’action « communes arc-en-ciel » lancée par l’association Juragai. Le drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel flotte sur les façades des trois communes en soutien à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTIQ+. Ceci doit permettre « de montrer que les communes de l’Arc jurassien sont accueillantes et bienveillantes envers ses citoyennes et citoyens quelques que soient leurs orientations sexuelles et/ou leurs identités de genre », explique Juragai. L’association homosexuelle mixte de l’Arc jurassien relève que les mentalités ont progressé en Suisse ces dernières années mais que « les LGBTIQ-phobies demeurent une réalité ». /comm-nmy