Bienne recense ses logements vacants

Le recensement annuel des logements vacants au 1er juin démarre à Bienne. Les autorités seelandaises invitent les propriétaires de biens immobiliers inoccupés à s’annoncer en ligne jusqu’au 8 juin. Le recensement se fait de manière digitale sur mandat de l’Office fédéral de la statistique, précise la Ville de Bienne. Elle rappelle par ailleurs que la vacance d’un local commercial inoccupé depuis plus de trois mois, ou depuis plus de six mois si c’est une habitation, doit être obligatoirement déclarée par le propriétaire du bien immobilier ou foncier. /comm-nmy