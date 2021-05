En mai, on ne fait pas ce qui nous plaît

Si vous aimez vous endormir au son de la pluie, vous êtes servis : les précipitations sont nombreuses ce mois-ci dans la région. Moins réjouissant si vous avez prévu de profiter d’un week-end prolongé : les températures et l’ensoleillement sont inférieurs aux normes de saison. Décryptage d’un mois de mai à la météo particulière.





Pluie et froid

« En mai, fais ce qu’il te plaît » : un dicton à oublier cette année ! Le mois se terminera sur un excédent de précipitations par rapport à la norme, selon Vincent Devantay. « Rien d’extrême » non plus, tempère le météorologue chez MeteoNews. Les températures sont fraîches, environ 3 degrés en-dessous des normales de saison dans l’Arc jurassien. L’ensoleillement est lui aussi inférieur à la norme ce mois-ci, de plus de 50%, précise Vincent Devantay.





Retour du soleil pas avant juin

La persistance d’un courant d’ouest en provenance de l’océan Atlantique explique ces conditions humides et fraîches. Une situation rarement aussi longue au mois de mai, selon le météorologue. Ces conditions font une heureuse : la nappe phréatique qui se remplit. « Cela évitera de commencer l’été avec un déficit hydrique », se réjouit Vincent Devantay. Patience avant de retrouver des conditions ensoleillées, elles ne sont pas attendues avant la fin du mois. « En juin, de trois habits n'en garde qu'un » : ce dicton devrait ensuite se vérifier puisque les tendances annoncent un été chaud et sec. /mmi