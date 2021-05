Feu vert pour le Beachtown

Les organisateurs du Beachtown ont reçu le feu vert des autorités biennoises. La 11e édition de la manifestation se tiendra bel et bien du 28 mai au 15 août au Près-de-la-Rive de Bienne. En raison de la situation actuelle, il s’agira toutefois d’une version allégée. Il y aura tout de même du sable, des palmiers, une ambiance estivale et de quoi boire et manger.

Mesures sanitaires de mise

Un concept sanitaire respectant les règles actuelles d’hygiène sera mis en place afin d’assurer la sécurité de tous les visiteurs. Il sera à même de s’adapter à l’évolution de la situation. Le Beachtown sera ouvert uniquement lorsque la météo est clémente dès midi et jusqu’à minuit et demi. /comm-ami