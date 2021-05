Sondage sur le travail de la police

Le travail de la police bernoise au cœur d’un sondage. Ces prochaines semaines, la population du canton de Berne sera invitée à se prononcer sur la thématique du sentiment de sécurité et de la perception du travail policier. L’objectif est de savoir dans quelle mesure les habitants du canton de Berne se sentent en sécurité dans l’espace public et comment axer encore davantage le travail policier sur leurs besoins. Il s’agit d’obtenir des informations détaillées sur la situation actuelle et l’état d’esprit de la population dans ce domaine. Au total, 14'000 bernois recevront ces prochains jours une lettre avec invitation. Le panel de personnes a été obtenu par le biais d’une demande de communication de données auprès de l’Office d’informatique et d’organisation. Le sondage est effectué par voie électronique et il est anonyme. Quant aux résultats, ils sont attendus d’ici la fin de l’année. /ami-lyg