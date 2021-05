Bienne met au concours le Prix de la culture 2021

La réouverture des institutions et la reprise progressive des activités culturelles ont motivé la Ville de Bienne à lancer la mise au concours du Prix de la culture 2021. Attribué chaque année par le Conseil municipal, cette distinction de 10'000 francs récompense une ou un artiste s’étant distingué par la qualité exceptionnelle de son travail. La Ville de Bienne espère pouvoir organiser la cérémonie le 30 novembre 2021 et ainsi fêter avec les artistes et la population la reprise des activités culturelles.





Inscriptions ouvertes dès à présent

Les organisations culturelles, ainsi que les personnes intéressées, sont invitées à soumettre des candidatures pour le prix ainsi que pour la distinction. Pourvus de la mention «Prix de la culture», les dossiers doivent être envoyés par courriel au Service de la culture jusqu’au 30 juin 2021, à l’adresse kultur.culture@biel-bienne.ch. Les dossiers de candidature doivent contenir des indications sur l'identité de la personne ou de l'organisation proposées, une biographie, une description de l'œuvre ou des mérites correspondants, ainsi qu'un exposé sommaire motivant la proposition. /comm-ami