Ça roule à La Neuveville

Amateurs de vélo, roller, trottinette et skateboard, vous pouvez désormais vous élancer sur la pumptrack de La Neuveville. La piste a été inaugurée officiellement ce jeudi. Le projet a mis un peu plus de six ans à prendre forme, c’est donc avec beaucoup de joie et d’émotion que le comité a coupé le ruban symbolique au bord du lac, dans la zone sportive de Saint-Joux. Il faut dire que le processus n’a pas été de tout repos, comme l’explique Sylvain Paratte, responsable du projet pumptrack :