Cinq millions pour l'eau potable

Les citoyens de St-Imier voteront le 13 juin sur un important crédit de cinq millions de francs. Le projet vise à remplacer les conduites de transport d’alimentation en eau potable depuis le réservoir de la Raissette à Cormoret, qui est exploité depuis plus d’un siècle par St-Imier. L’une des conduites date de 1893, la seconde de 1973. Et pourtant, c’est la plus récente qui pose le plus de problèmes selon le chef du service de l’équipement Patrick Adatte :