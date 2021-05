Grève et actions pour un avenir solidaire et durable

Plus de 75 actions sont prévues dans toute la Suisse vendredi à l'occasion de la Grève pour l'Avenir. Le mouvement réunit diverses associations, syndicats et ONG autour de la grève du climat et de la grève féministe.

La Ville de Bienne est également concernée, la Grève pour l’Avenir a lieu vendredi à La Place Centrale. La manifestation doit se dérouler dans cet ordre chronologique :

À 14h Création de motifs en commun

À 16h Divers discours sont prononcés

À 16h30 Le cortège part depuis la Place Centrale

À 17h30 Des concerts ont lieu

« Les crises écologiques et sociales de notre époque sont étroitement liées et ne peuvent être abordées qu'ensemble », écrit le mouvement dans un communiqué. « Il est important d'unir nos forces et de travailler à un avenir solidaire et durable. »

Un manifeste national regroupe les revendications et donne « une direction commune », toutes les composantes de la coordination n'adhérant pas forcément à toutes les revendications. Le texte englobe diverses thématiques, dont le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les violences faites aux femmes et l'accueil des réfugiés. Il réclame notamment un service public fort.