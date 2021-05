« Oui » à l’alimentation saine

Le crédit de 8'150’000 francs passera donc par les urnes au mois de septembre. S’il est accepté, le Règlement sur l'alimentation saine entrera en vigueur dès 2023.





« Espace Biel/Bienne.Nidau » combattu mais accepté

Le Conseil de ville a commencé la soirée avec les débats autour d’un crédit de 420'000 francs pour le lancement de la nouvelle organisation faîtière « Espace Biel/Bienne.Nidau », qui vise à trouver des solutions pour harmoniser le trafic dans la cité seelandaise et dans les communes avoisinantes. La droite s’est montrée divisée : les PLR Pascal Bord et Daniel Sutter l’ont qualifié d’ « usine à gaz », et ont critiqué les dépenses engendrées, mais la plupart des libéraux radiaux ne les ont pas suivis. L’UDC Sandra Schneider estimait quant à elle que ce n’était pas la solution aux problèmes de trafic que connaît la ville. Son rejet a été imité seulement par certains de ses collègues de parti. Le crédit, et donc le lancement concret de l’ « Espace Biel/Bienne.Nidau » ont tout de même largement passé la rampe, avec 38 « oui », 14 « non » et deux abstentions.





Deux objets, quatre heures de débat

Jeudi soir, les élus n’ont traités que deux points, chacun des deux ayant pris deux heures entières de discussions. Si la longueur des débats a souvent été critiquée le Conseil de ville a désormais rattrapé le retard pris sur l’ordre du jour. Actuellement, il ne reste que des interventions parlementaires, qui sont en général traitées plus rapidement que les affaires municipales. C’est pourquoi les dates des 2 et 3 juin ont été annulées. Prochain gros morceau : les comptes, pour lesquels une double séance est toujours prévue. Ce sera les 23 et 24 juin. /cbe