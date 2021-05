Grève pour l'avenir à Bienne : mouillés mais satisfaits

« Strike for Future a pour but d'attirer l'attention sur la crise climatique et sur l'urgence d'agir si nous voulons un avenir digne d'être vécu ». C’est ainsi que la section biennoise de la Grève pour le climat formule sa mission dans un communiqué ce samedi.

Des actions et des grèves ont eu lieu dans différentes villes de Suisse pour crier l’urgence climatique. A Bienne l’événement a réuni un peu plus de 100 personnes sous la pluie. "Mouillé mais réussi", tel était le sentiment du comité organisateur, qui est satisfait du déroulement de l'événement.

Tout au long de la journée, les mesures d'hygiène ont été suivies et les masques étaient obligatoires. Comme la limite maximale de 100 personnes n'a été que brièvement dépassée, la police n'a pas eu à intervenir et tout est resté calme. /ddc