Eviter des accidents aux enfants

Trop d’enfants décèdent ou se blessent accidentellement en Suisse. Le bureau de prévention des accidents relève que 24 enfants âgés de 0 à 14 ans meurent par année en tombant, en s’étouffant, en se noyant ou en étant victime d’un accident de la route. Le nombre de jeunes blessés se monte lui à 200'000 par an. Le BPA lance une campagne d’information destinée aux parents et aux personnes responsables dans laquelle il livre ses conseils de prévention. Ce premier volet de la nouvelle campagne du BPA porte sur cinq catégories de produits pour enfants : les casques et remorques pour vélo, les gilets de sauvetage, les barrières de sécurité pour portes et escaliers et les lits superposés. Tout d’abord, le bureau de prévention des accidents tient à rappeler que les équipements de protection les plus esthétiques et avantageux ne sont que rarement les plus sûrs. L’offre étant de plus en plus grande, le BPA fournit des informations générales sur ce qui caractérise des produits sûrs. Les deuxième et troisième phase de cette campagne d’information du bureau de prévention des accidents porteront sur les produits potentiellement dangereux utilisés pour le bricolage et le jardinage. Vous pouvez retrouver tous les conseil du BPA ici.

L’exemple des lits superposés

Lors de l’achat et de l’utilisation de lits superposés ou surélevés il y a certains critères auxquels il faut faire attention : le dispositif de protection contre les chutes doit dépasser le matelas d’au moins 16 centimètres de chaque côté, l’échelle devrait être fixée fermement au lit et idéalement devrait être équipée d’une main courante. Il est également recommandé d’apposer des bandes antidérapantes sur les marches lisses, de fixer le lit au mur, de bannir les cordes, ficelles, crochets et sac des lits et finalement de faire dormir les enfants de moins de 6 ans en bas. /lyg