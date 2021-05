Les vélos au cœur de la prévention

37% des personnes blessées dans des accidents de la route en 2020 étaient des adeptes de la mobilité douce. Et dans les cas de blessure grave, ils étaient 42%.

Il y a toujours plus de vélos, électriques ou non, et de trottinettes sur les routes bernoises, et les conducteurs sont souvent peu protégés. La police cantonale invite les usagers de la route à faire preuve d’empathie : en se mettant à la place des autres, ils pourront réaliser qu’une conduite prévoyante peut éviter les accidents.

Dans leur communiqué, les forces de l’ordre rappellent quelques conseils essentiels pour une conduite en toute sécurité : garder les deux mains sur le guidon, réduire la vitesse si la visibilité est mauvaise ou encore se rendre visible avec des vêtements clairs et porter un casque.

Les policiers se chargeront de compléter cette campagne de prévention par des contrôles, avec amende si nécessaire. /ddc