Un clown québécois à St-Imier

Un clown québécois de passage à St-Imier. Il s’agit de Louis Fortier, il est aussi acteur et créateur de spectacle. S’il est en terre helvétique en ce moment, c’est parce qu’il assure la mise en scène du 5ème et nouveau spectacle du duo neuchâtelois-imérien Tivert & Tifou. Les chemins des artistes s’étaient déjà croisés par le passé et l’envie de collaborer une nouvelle fois s’était fait sentir.

Louis Fortier est avant tout une pointure de l’univers du Clown. Sa passion, il l’a découverte à travers le théâtre.