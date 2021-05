Le mazout n’a pas dit son dernier mot

La pompe à chaleur est à la mode ! Il suffit de jeter un œil aux feuilles officielles des communes pour s’en rendre compte : les propriétaires sont toujours plus nombreux à se débarrasser de leur citerne à mazout. Les subventions cantonales dans ce but y sont pour quelque chose. Du côté du Jura, en plus de ces aides, une loi impose aux propriétaires de répondre à des normes écologiques. Résultat : le canton est victime du succès de ces mesures, et a dû placer plusieurs propriétaires sur liste d’attente, comme l’explique Pierre Brulhart, chef de la section de l'énergie du canton du Jura :