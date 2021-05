Belprahon veut revoter sur son appartenance cantonale le 27 juin

Nouveau rebondissement dans le dossier de l’appartenance cantonale de Belprahon. Le Conseil communal – à l’unanimité de ses membres – entend organiser une répétition du vote du 17 septembre 2017 pour décider d’un rattachement au canton du Jura ou d’un maintien dans celui de Berne. Il a fixé la date du scrutin au dimanche 27 juin prochain, soit dans le délai de trois mois après le vote du 28 mars à Moutier. Les autorités du village ont informé le Conseil-exécutif et la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter de sa démarche et leur demande de s’investir dans ce dossier.

Le nouveau Conseil communal a rappelé que Belprahon s’était prononcé sur son avenir institutionnel alors que des recours devant conduire à l’annulation du vote du 18 juin 2017 à Moutier étaient en traitement. L’exécutif villageois estime donc que ses citoyens n’ont pas pu s’exprimer en connaissance de cause. De plus, le résultat du scrutin du 17 septembre 2017 (le « non » l’avait emporté pour sept voix) était entré en force plusieurs mois avant l’invalidation du vote de la cité prévôtoise.





« La commune agit dans l’esprit de la loi »

Pour organiser une répétition du scrutin, les autorités de Belprahon se réfèrent à la Loi sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois (LAJB) qui est en vigueur depuis le 1er août 2016. « La commune agit dans l’esprit de la loi qui devait lui permettre de voter en toute connaissance de cause », dit le Conseil communal. Et d’ajouter que « le vote de répétition du 28 mars à Moutier n’est pas un vote de confirmation correspondant à un second vote, mais bien un premier vote, à savoir celui qui, en raison de l’annulation du scrutin du 18 juin 2017, remplace le précédent ». D’où la volonté de Belprahon d’organiser un vote dans les trois mois qui suivent celui du 28 mars 2021 à Moutier, au sens de l’article 5, alinéa 3, de la LAJB. Pour l’exécutif du village, le fait que le « oui » des Prévôtois, il y a deux mois, n’ait pas été contesté, permet désormais aux citoyens de s’exprimer en toute connaissance de cause.





« On veut remettre la démocratie à sa place »

« Nous respectons la loi et les délais. Le vote de Moutier du 28 mars n’ayant pas été contesté, nous devons cette fois pouvoir nous prononcer en étant au clair. La campagne sera courte, mais nous demandons au Conseil-exécutif de coopérer. Nous sommes en droit de voter ! On veut remettre la démocratie à sa place », a expliqué la vice-maire de Belprahon Nadège Wegmüller. « Les droits politiques des citoyens de Belprahon n’ont pas été respectés. Notre demande est donc légitime », a ajouté sa collègue du Conseil communal Aude Sauvain.

Le Gouvernement bernois ne va apparemment pas entrer en matière sur une répétition du vote de Belprahon. « On attend une réponse officielle. Si c’est « non », nous discuterons entre membres du Conseil communal de ce que nous ferons. Nous travaillerons avec des juristes pour appuyer notre démarche », conclut Nadège Wegmüller. /rch