St-Imier : ouverture de la piscine samedi

La piscine en plein air de Saint-Imier accueillera ses premiers baigneurs ce samedi 29 mai. A l’exception du port du masque rendu obligatoire en différents lieux, les mesures de sécurité liées à la pandémie de coronavirus seront quasi identiques à celles mises en place en 2020.

Ainsi, les visiteurs devront porter le masque dans les zones d’accueil et les endroits fermés, les sanitaires notamment, ainsi que pour tout contact avec le personnel du site. Les vestiaires et les douches resteront fermés jusqu’à nouvel avis. Le matériel habituellement mis à disposition pour l’aide à la natation, les raquettes de ping-pong et autres dispositifs vont sagement rester sous clé. La Municipalité prie donc chaque utilisateur de se rendre à la piscine avec son propre équipement et de se conformer aux différentes directives émises sur place.





Nombre de personnes limité

Pas plus de 390 personnes ne pourront être présentes à la fois dans l’enceinte de la piscine. Ce nombre est imposé par la surface utile qui doit être mise à disposition de chacun compte tenu du respect de la distance sociale toujours en vigueur. Afin que le plus grand nombre de baigneurs puisse profiter des installations durant la période estivale, les jours de canicule en particulier, les autorités de St-Imier recommandent aux visiteurs de limiter leur présence à trois heures maximum, mais précisent que la Municipalité ne va pas contrôler le temps passé sur le site de la piscine. Elle compte sur la diligence de chacun et le respect d’autrui. /comm-lyg