Une usine de lavage à Péry-La Heutte

Une nouvelle entité s’implante à Péry-La Heutte. VITO Reclycling a débuté mercredi la construction de son usine de lavage de sols : elle sera active dans le recyclage de déchets de construction minéraux, de boues de balayage des routes et de forage. Le président du Conseil exécutif du canton de Berne Pierre Schnegg était présent à l’occasion de la pose de la première pierre. La fin des travaux est prévue pour fin 2022.





Un investissement commun

VITO Recycling est le fruit d’une collaboration de deux sociétés actives dans la construction, Vigier Holding SA et de Toggenburger SA. L’emplacement de Péry-La Heutte a été choisi car « idéal » : il est relié au rail et au réseau routier, à proximité de Vigier Ciment.





Une gestion des déchets « durables »

Les entreprises à l’origine du projet souhaitent en faire « un partenaire incontournable ». Le communiqué des deux sociétés précise que les installations seront capables de valoriser à presque 100% les matériaux entrants. La nouvelle usine garantirait « les meilleurs standards de matière de sécurité et d’impact sur l’environnement. », et serait « la plus moderne d’Europe ». /comm-vre