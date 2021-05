Relance et portes-ouvertes à Mont-Soleil

Lors de ces journées portes-ouvertes, le public pourra visiter les centrales solaire et éolienne et l’observatoire astronomique, mais aussi en apprendre plus sur les découvertes technologiques grâce à des activités préparées et présentées par la Haute école ARC, la haute école spécialisée bernoise ainsi que l’atelier « Go-Gy ». Petits et grands pourront également profiter d’animation telles que des chiens de berger et balades en chars attelés. /lyg