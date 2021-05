Un échange linguistique au travail

Et si vous appreniez l’allemand au travail ? La Chambre d'économie publique du Jura bernois, en partenariat avec celle de Bienne, propose un concept inédit pour les employés du secteur industriel : « PRO>>pulse, immersion linguistique en entreprise » permet aux employés de travailler durant trois à six mois dans une firme alémanique pour les francophones, et vice-versa. Avec son statut de langue minoritaire, le Jura bernois aura un réel avantage à participer à ce programme, mais qu’en est-il des entreprises germanophones ? Selon Patrick Linder, le directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP), celles-ci traitent régulièrement avec non seulement la Suisse romande, mais aussi avec la France :