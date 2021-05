La Société jurassienne d’émulation garde le sourire malgré la pandémie

« D’une centaine d’activités par année habituellement, seule une dizaine a été organisée l’an dernier », regrette Martin Choffat, président de la Société jurassienne d’émulation (SJE). La Société a dû s’adapter à la situation sanitaire mais comptes et budget restent stables malgré tout. L’assemblée générale de la SJE s’est tenue samedi soir à Tramelan. Tous les points à l’ordre du jour ont été acceptés.

Une série de conférences organisées en ligne et la récompense obtenu par l’ouvrage les Lettres patoises, publié en décembre 2020 et nommé parmi les 19 plus beaux livres de Suisse par l’Office fédéral de la culture, figurent parmi les points forts de l’an dernier. 2022 marquera le 175e anniversaire de la SJE. Des célébrations sont en cours d’organisation et la publication de L'Armorial du Jura. Canton du Jura, Jura bernois, Bienne, Birseck et Laufonnais sera un évènement majeur de ce jubilé. /comm-mmi