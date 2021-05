Les Verts Seeland deviennent bilingues

Les Verts Seeland se sont réunis en assemblée générale le 29 mai. Ils ont décidé de se réorganiser. À l’avenir, le parti régional s’appellera « Vert-e-s Seeland-Biel/Bienne » et comprendra tous les membres et toutes les sections du cercle électoral de Bienne-Seeland. Il sera désormais bilingue et présidé par Lukas Weiss. La première grande tâche des membres du nouveau comité sera de préparer les élections cantonales du printemps prochain. Les Verts ont notamment pour objectif de renforcer leur représentation au Grand Conseil. /comm-ami