Nouvelle étape pour le pont du barrage de Port

La réhabilitation du pont du barrage à Port entre dans sa 3e étape le lundi 7 juin 2021. La circulation sur le pont sera maintenue sur une seule voie en bidirectionnel. Elle sera réglée par des feux de signalisation. Un service de circulation est prévu aux heures de pointe indique la Direction des travaux publics et des transports lundi dans un communiqué. Les piétons et les cyclistes empruntent provisoirement une passerelle séparée. Le chantier va se déplacer de la voie en direction de Brügg à celle en direction de Port. Les restrictions à la circulation restent en place côtés Port et Brügg. La troisième étape des travaux prendra fin en septembre 2021. /comm-sbo