Un gros crédit pour le petit village de Court

Un crédit de 2,5 millions de francs sera soumis au peuple le 13 juin à Court. Il servira à assainir plusieurs routes communales à savoir « Sous Graitery », « route de Chaluet » et « chemin de la Nancoran ». De plus l’éclairage public sera remplacé dans ce secteur et les canalisations des eaux usées seront assainies. Lundi matin, les autorités de la commune ont convoqué la presse pour présenter le projet. Il s’agissait aussi d’expliquer à la population que même si l’enveloppe s’élève à 2,5 millions, la commune devrait au final payer moins. En effet, 536'000 francs proviendrons des comptes de l’autoroute N16 et 373'249 francs des propriétaires des terrains. Le village devra en réalité financer le projet à hauteur d’un peu moins de 1,6 millions de francs.