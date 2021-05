Une rixe pour une cigarette

Deux jeunes domiciliés dans la région comparaissaient lundi devant le Tribunal régional à Moutier. On leur reproche d’avoir provoqué une rixe dans un train entre Bienne et Sonceboz début juin 2020. Il n’aura fallu qu’une toute petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Une cigarette, pas plus que ça.



Plusieurs amis rentraient de Bienne vers 00h30. Ils étaient installés en bout de train, dans l’espace salon de la rame. C’est là qu’un des prévenus est arrivé pour leur demander une cigarette. Le ton n’a pas plu, du coup pas de cigarette, mais des injures, et la tension qui est montée d’un cran. Empoignade, bousculade : l’arrivée en renfort d’un ami du prévenu a encore ajouté de l'huile sur le feu. C’est là que les coups ont commencé à pleuvoir, des coups de poing, de tête, de pied, portés principalement par les deux jeunes à l'origine de l'échauffourée. La principale victime ne s’est pas défendue car déjà en sursis pour une autre affaire. Elle a encaissé, subissant plusieurs blessures, avant que d'autres ne tentent de s'interposer. La situation est restée tendue jusqu’en gare de Sonceboz où elle a à nouveau dégénéré. Encore des coups, et même des jets de ballaste.

Au final, les blessures observées sont relativement légères, mais l’important n’est pas là. Les deux prévenus, d'origine étrangère, ont déjà eu affaire à la justice. La présidente du tribunal les a avertis lundi matin : une nouvelle condamnation pourrait signifier leur expulsion du territoire suisse pour une durée d’au moins 5 ans. Le jugement est attendu le lundi 7 juin. A noter que tous les participants à la bagarre sont également poursuivis pour rixe. /oza