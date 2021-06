Centre de loisirs : besoin urgent de « crever l’abcès » des luttes intestines

L’ombre d’André Willemin derrière la guerre des clans

Derrière cette décision, quasiment toutes les personnes contactées ayant part à ce dossier dépeignent une guerre des clans. Avec une ombre qui revient souvent derrière ces luttes intestines, celle de l’ancien directeur et fondateur du Centre de Loisirs André Willemin. « Même au sein du personnel, il y a les pro et les anti-Willemin », dépeint Vincent Hennin. « Je suis un retraité heureux », confie pourtant l’intéressé dans le Quotidien Jurassien ce mardi pour se dédouaner de toute interférence. Une petite phrase qui a fait rire, ou sourire, plusieurs personnes contactées. « Depuis mon départ le 30 novembre, je ne me suis pas occupé d’une miette du Centre de loisirs », martèle André Willemin qui dit cependant avoir « alerté le CA sur des dysfonctionnements » liés à Fabio Monti. « Ce n’est pas moi qui ai mis des caméras, envoyé le président au tribunal et la directrice adjointe en arrêt maladie », se défend-il... tout en dévoilant son ressentiment envers le directeur licencié. « C’est clairement une guerre des clans avec des esprits malsains qui font du mal au Centre de loisirs », résume et regrette Pauline Queloz qui espère désormais un audit externe pour faire la lumière sur ces dysfonctionnements.





Le CA a rencontré les salariés

« Une cellule de crise a d’ailleurs été mise en place », informe Georges Schuler qui confirme également que le conseil d’administration est allé lundi soir à la rencontre des employés. Selon une source proche du dossier, une majorité de salariés y auraient apporté leur soutien à Fabio Monti. « Il y a eu les deux sons de cloches », tempèrent l’un des membres du CA, Claude-Adrien Schaller, et le président. Selon cette même source, une dizaine de salariés ont aussi révélés avoir été contactés par André Willemin ces dernières semaines pour évoquer le cas Monti. Or, le fondateur du CL - qui conserve un mandat pour la construction des halles de gym - a signé en mars dernier une convention lui interdisant d’entrer en contact avec les employés à titre professionnel. « Non, je reconnais en avoir contacté à titre privé pour les informer que je cessais mes activités au CL et les remercier », se défend l’intéressé. « Tout cela est un gâchis et ça m’attriste surtout vis-à-vis des salariés » conclut de son côté Fabio Monti. Une tempête qui contraint aujourd’hui le Centre de loisirs à voguer sans capitaine officiel à la barre. Sans directeur, ni directrice adjointe toujours en arrêt maladie. /jpi