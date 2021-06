Le canton veut développer les itinéraires VTT

Le canton de Berne désire développer les itinéraires VTT. Pour ce faire, il veut les assimiler aux voies cyclables. Dans son communiqué ce mardi, le canton précise que la loi sur les routes actuelle date de 2008, quand la pratique du vélo tout terrain (VTT) n’était pas aussi courante qu’aujourd’hui. C’est pourquoi les itinéraires VTT ne sont pas réglementés dans le plan sectoriel cantonal pour le trafic cycliste et n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les routes. L’importance croissante du VTT comme activité de loisirs impose maintenant une réglementation au niveau cantonal afin de combler ce manque. À noter que les communes continueront à les aménager et à les entretenir, mais que le canton prendra à sa charge 40% des coûts d’investissement et assurera leur signalisation.





Autres objectifs de la révision

Par cette révision, le canton souhaite en outre faciliter la reprise de routes cantonales par les communes et vice-versa parce que la circulation sur une route publique peut être amenée à évoluer au fil du temps. Il veut aussi, par des conseils techniques renforcés, aider les communes à planifier leurs chemins de randonnée pédestre et leurs voies cyclables. Le canton pourra dans certains cas allouer des subventions pour leur remise en état. Enfin, les régions pourront obtenir des subventions cantonales pour la planification de leurs itinéraires VTT.





Coûts neutres et mise en consultation

Le canton de Berne précise que l’adaptation de la loi sur les routes est neutre sur le plan des coûts. Les charges supplémentaires d’un million de francs par an environ seront compensés par la disparition des subventions versées à double. Cette révision de la loi sur les routes est mise en consultation jusqu’au 31 août 2021. /comm-lyg