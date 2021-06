Quatre étoiles pour l’Auberge de Bellelay

L’Auberge de Bellelay devient le premier hôtel 4 étoiles dans le Jura bernois. Selon un communiqué de presse publié ce mardi, l’établissement a été distingué pour son cadre, le bâtiment datant de la fin du XVIIe siècle, sa propreté et la qualité de l’accueil.

Des rénovations avaient été entreprises récemment, pour moderniser les lieux tout en préservant le patrimoine. D’autres changements sont à prévoir, notamment la création d’un bar.





Nouveaux directeurs

Pour veiller au bon fonctionnement de l'établissement, un couple a été désigné à sa direction. Diego et Anne-Lise Albanese travaillent au développement de l’Auberge de Bellelay. Le couple, qui exploite déjà la Clef aux Reussilles, a mis en place une équipe de professionnels tant au niveau de la cuisine que du service. L’établissement, qui jusque-là fonctionnait en deux parties distinctes, sera maintenant une seule et même entité. L’Auberge de Bellelay regroupera donc le restaurant et l’Hôtel de l’Ours. Cette fusion devrait apporter plus de cohérence au niveau de la gestion interne. Le couple Albanese, qui reste aux fourneaux aux Reussilles, a mis à profit la période de pandémie pour envisager cette reprise. L’affaire a été lancée après discussions avec le propriétaire, François Vorpe. Diego Albanese explique comment s’est décidée la fusion entre auberge et hôtel :