Un emplacement pour les foodtrucks à Bienne

La ville de Bienne veut animer certains espaces publics. Elle a communiqué ce mardi que dès le printemps 2022, elle proposera des emplacements dédiés aux camions de restauration au centre-ville et dans des quartiers. Cette offre vient d’un constat : la ville de Bienne possède de nombreux espaces publics et le potentiel de certains ne sont pas assez exploités. Et parallèlement, les camions de restaurations suscitent un véritable intérêt auprès de la population. Il est donc proposé à leurs exploitants de profiter d’emplacements en dehors des événements comme la braderie ou les festivals. Les autorités de la cité seelandaise ont donc élaboré une ordonnance régissant l’installation de ces foodtrucks sur le domaine public. Le but étant de proposer à la population une offre de qualité, saine, variée, locale, voire même surprenante.





Plusieurs emplacements disponibles sur candidature

Dans un premier temps, les camions de restaurations seront installés à la place Robert-Walser, sur l’Esplanade du Palais des Congrès, à l’intersection entre les rues de Nidau et du Général-Dufour ainsi que sur la place d’Orpond, et selon l’intérêt de la population, la liste pourrait être élargie. La Ville de Bienne sélectionnera des camions de restauration sur candidature et ils seront ensuite répartis sur les différents emplacements selon un système de tournus pour une période d’une année. Cet appel à candidature aux camions de restauration sera lancé cet automne et la première saison d’exploitation débutera au printemps 2022. /lyg