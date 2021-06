Un véhicule de fonction électrique pour le Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif roule désormais à l'électricité. Depuis lundi, il dispose d’un véhicule de fonction électrique, une Volkswagen ID3. C’est une première et un message en faveur d’une mobilité respectueuse de l’environnement. Cette voiture servira avant tout à des trajets courts, mais elle pourrait aussi se prêter à des voyages de 500 km environ, grâce à sa batterie de 77kWh.





Des voitures électriques à privilégier ?