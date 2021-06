Belprahon s'accroche à son vote

Pas de vote consultatif



Sans réponse du canton, le Conseil communal de Belprahon mène sa barque. Il va préparer le matériel de vote sur la base du document envoyé en 2017, avec un avenant et sa prise de position en prime - l'exécutif était resté en retrait lors du scrutin de septembre 2017. Pour l'heure, pas question de parler de vote consultatif. Les autorités ne se prononcent pas non plus sur la future reconnaissance du résultat si le vote devait bel et bien avoir lieu. Tous les scénarios sont envisagés. Le Conseil communal entend dans tous les cas faire valoir sa position qu'il juge légitime. Il tiendra séance jeudi soir afin de déterminer la suite des événements. /oza