Se sentir « comme chez soi » au home

Avec la création d’une nouvelle unité, la Résidence Les Aliziers devra engager entre 20 et 25 nouveaux collaborateurs. Le projet total devrait coûter environ dix millions de francs. Les demandes de permis de construire ont été déposées et la direction espère pouvoir commencer les travaux de rénovation cet automne et ceux de construction au printemps prochain. /lyg