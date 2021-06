Un CJB plus proche du terrain

Toujours à propos de la Question jurassienne, le CJB - comme le Conseil-exécutif d'ailleurs - la considère comme définitivement close. Une déclaration des groupes UDC et PLR a été acceptée par une majorité des membres lors de la séance plénière du 26 mai. Le texte répète que le vote de Moutier était le dernier d'une commune bernoise sur son appartenance cantonale. Il se veut une réponse à la demande des autorités de Belprahon d'organiser un nouveau scrutin dans la localité. Le CJB martèle que « l’article 53 alinéa 3 de la Constitution fédérale ne constitue pas une base légale donnant la possibilité à une commune de voter sur un changement de canton selon son bon vouloir ou au gré de l’humeur d’un Conseil municipal ».





« Dans la sérénité »

Virginie Heyer est enfin revenue sur la contestée élection du Bureau du CJB pour l'année à venir. On le rappelle, l'UDC et le PLR notamment ont décidé d'écarter Pierre Mercerat (PSA) et le groupe autonome d'une présidence qui leur revenait logiquement selon le tournus habituel. Une décision sujette à recours et qui a apporté son lot de tensions au sein de l'institution. Mais la présidente réélue se dit confiante pour la suite des événements :