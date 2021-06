Auteurs présumés de 28 vols arrêtés

Deux hommes, qui ont commis 28 vols ou tentatives de vols dans le canton de Berne essentiellement, ont été arrêtés. Les présumés voleurs, actuellement en détention provisoire, ont agi entre octobre 2020 et février 2021.

Au total, des objets et de l'argent liquide d'une valeur d'environ 15’000 francs ont été amassés. Les dégâts matériels causés s'élèvent à plus de 5000 francs, ont indiqué jeudi la police bernoise et le Ministère public Jura bernois-Seeland.

Les voleurs présumés sont âgés de 21 et 24 ans. Le plus jeune, qui avait déjà été interpellé le 26 novembre 2020, a été arrêté à Bienne le 20 janvier après que des traces de son passage, sur les lieux de vols ou tentatives de vols fin décembre 2020 à Aarberg et Lyss, ont été relevées.

Dans le cadre d’une enquête complémentaire, des images vidéo ont encore permis d'établir un lien entre le jeune homme de 21 ans et une douzaine de vols à la tire et à l'astuce perpétrés dans des trains. Un homme de 24 ans, soupçonné d'être en partie impliqué dans ces vols, a également été identifié et interpellé à Neuchâtel le 13 avril. /ats-vre