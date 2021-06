Les Reussilles : braqueur condamné

Un premier dénouement dans l’affaire du braquage de la boulangerie des Reussilles en mars 2019. L’un des trois auteurs, le seul majeur au moment des faits, a été condamné jeudi matin à Moutier pour brigandage qualifié. « Les faits sont têtus. Il ne sert à rien de les tordre », a martelé la présidente du tribunal Maryvonne Pic-Jeandupeux lors du prononcé du jugement. Face à elle, le prévenu n’a cessé de nier sa participation au braquage de cette boulangerie. Un braquage minutieusement préparé, avec masques, armes et voiture volée.







Un revirement jugé non crédible



Le jeune homme a été dénoncé par ses compères après leur arrestation, et même si l’un d’eux est brusquement revenu sur ses déclarations la semaine passée – il sera d’ailleurs poursuivi pour tentative d’entrave à l’action pénale ou tentative d'induire la justice en erreur - , la culpabilité ne fait aucun doute selon le tribunal. Le prévenu a bien essayé de présenter une capture d’écran alibi pendant la procédure : elle a été fabriquée de toute pièce, a rétorqué la juge, qui estime que la crédibilité du jeune braqueur est extrêmement faible.





Possible semi-détention



Au vu du caractère organisé de l’infraction, il s’agit donc d’un brigandage qualifié, forme plus grave. Le prévenu est condamné à six mois de prison fermes et 24 mois supplémentaires assortis d’un sursis de deux ans. En soustrayant les jours déjà passés derrière les barreaux en préventive, il lui reste environ quatre mois fermes. Une peine qu’il devrait pouvoir purger en semi-détention afin de conserver son emploi. /oza