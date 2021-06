Partie de l’A16 fermée de nuit

Le trafic routier sera perturbé durant la nuit sur l’A16. Le tronçon d’autoroute entre Loveresse et Sonceboz-Sud sera fermé de nuit du 7 au 11 juin pour des travaux dans le tunnel Sous-le-Mont et du pont de la Source. Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire. Des sorties forcées de l’autoroute se feront via la jonction de Loveresse pour les automobilistes circulant en direction de Bienne et via la jonction de Sonceboz-Sud pour ceux qui se dirige en direction de la France.





Autre perturbations à Gléresse

Le trafic sera également perturbé entre Bienne et La Neuveville. Le tunnel de Gléresse sera fermé les nuits du 5 au 12 juin de 22 heures à 5 heures du matin. Une déviation sera mise en place via les localités de Gléresse et de Douanne. /comm-lyg