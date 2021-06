Un soutien pour les camps scolaires

Bonne nouvelle pour les écoles bernoises. Les camps scolaires pourront prétendre à une aide supplémentaire. La Direction de l’instruction publique du canton de Berne a présenté jeudi matin une nouvelle prestation de soutien. Cette contribution est allouée par la Banque cantonale bernoise (BCBE) via son fonds de soutien et se monte à 100'000 francs par année. L’enveloppe sera réservée aux écoles bernoises qui organisent des camps sur la thématique du développement durable et qui remplissent les critères pédagogiques du plan d’étude romand (PER). C’est l’association Chindernetz Canton de Berne – anciennement Pro Juventute – qui gérera la distribution des subventions et assurera la coordination avec les écoles intéressées. Le canton de Berne se chargera de vérifier que les conditions sont remplies sur le plan pédagogique.

Les directeurs et directrices d’école peuvent déposer une demande de soutien sur le site de Chindernetz Canton de Berne. Cette offre de soutien en collaboration avec la BCBE sera disponible durant deux ans. La durabilité du projet sera évaluée au terme de cette période nous a précisé Christine Häsler, directrice de l’instruction publique du canton de Berne. /nme