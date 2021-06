L’ordinateur s’invite en cours

Configuration minimale requise et prix élevé

Dans la lettre de la direction du Gymnase français de Bienne adressée aux parents, il est précisé que l’ordinateur portable a une configuration minimale requise. A savoir que l’appareil doit avoir un processeur i5, 8Gb de mémoire vive, un disque dur SSD de 256 Gb et un écran 13 pouces tactile avec un stylet. Cela fait que l’ordinateur coûte au minimum 800 francs. Une dépense qui peut s’avérer très grande pour certains foyers, mais une aide financière est possible et la rectrice du Gymnase français précise que pour ceux qui ont déjà un appareil, il sera possible de l’utiliser :