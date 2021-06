La grève des casseroles sort du placard

La revue Intervalle traite de la grève des casseroles dans son nouveau numéro. Un sujet en accord avec ce mois de juin emblématique de la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Cela ne vous dit peut-être rien et pourtant la grève des casseroles a fait trembler la cité seelandaise au début des années quatre-vingts. Un mouvement contestataire mené par des jeunes gymnasiennes et apprenties biennoises qui ont boycotté l’école complémentaire ménagère. Julien Steiner, membre du comité d’Intervalle et coordinateur du numéro 119, nous présente ce mouvement :