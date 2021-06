Comptes et petites épines en assemblées

Plusieurs communes de la région ont validé leurs comptes 2020 jeudi soir. A Sonvilier, ils ont été approuvés facilement par les 38 ayants droit présents. Un crédit de 522'000 francs a également été débloqué par l’assemblée pour l’entretien des routes des montagnes.





La crèche de la discorde à Eschert

Les comptes de la commune d’Eschert n’ont pas fait de remous jeudi. Ils ont passé la rampe à l’unanimité. Par contre, dans les divers, le point sensible de la crèche des Marmottes a été abordé. Un projet de crèche privée était en gestation dans la commune. Il a suscité de vives oppositions notamment parce qu’il était question d’ouvrir à la circulation un tronçon jusqu’ici fermé au trafic. La requérante a finalement décidé de retirer sa demande de permis de construire suite à cette levée boucliers. L’information a été communiqué jeudi soir par l’exécutif lors l’assemblée communale composée de 19 ayants droit.





On lèvera le pied à Grandval

Les citoyens étaient aussi appelés à se pencher sur les comptes à Grandval. 41 ayants droit ont répondu présents lors de l'assemblée jeudi soir. Ils ont accepté le point à l'unanimité. Un autre dossier a davantage divisé l'assemblée. Il s'agit de la mise en place d'une zone 30km/h dans la localité et d'une zone de rencontre à 20km/h devant le Banneret Wisard. Après diverses discussions, les citoyens présents ont finalement accepté par 24 oui, 14 non et 3 abstentions de démarrer les démarches pour réduire la cadence au village.