Initiative contre le tunnel de Douanne

Le comité citoyen intitulé « N5 Lac de Bienne – pas comme ça ! » a lancé jeudi une initiative en lien avec le projet de construction d’un tunnel routier à Douanne. Le texte demande aux autorités du village de s’engager pour une solution plus durable. Le comité prône par exemple un tunnel entre le tube de Bienne-Boujean et Ligerz et la mise à 60 km/h sur l’entier du tronçon entre Douanne et Bienne. Selon le président du comité, le trajet pour les automobilistes serait rallongé de 43 secondes et les habitants du secteur concerné subiraient moins de bruit et de pollution.

Par ailleurs, une diminution de la vitesse permettrait de réduire la largeur de la route pour les véhicules à moteur et d’augmenter celle de la piste cyclable.

Les initiants ont jusqu’en novembre pour récolter quelque 80 signatures. /comm-cwi