Un atelier pour esprits créateurs

C’est un espace de travail de 150 mètres carrés au cœur de Sonvilier, dans un bâtiment non-chauffé. On y trouve des établis, des tables et divers outils à disposition des esprits créateurs. Et pour l’occuper, une association a été officiellement fondée jeudi soir. Elle s’appelle L’aScie, un nom inspiré du mot « scierie », ancienne affectation des lieux. Willy Mathez est à l'origine de ce projet d'atelier solidaire dédié au travail du bois et du métal notamment. Il remarque que de nombreuses personnes ont besoin de volumes pour créer, ce qui n'est souvent pas possible à domicile :