Une fondation veut valoriser l'image du Jura bernois

Renforcer l'attractivité de la partie francophone du canton de Berne. C'est l'objectif de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois (FRJB) qui réunit les milieux économiques et touristiques. Pour y parvenir, elle va créer une marque territoriale ou de destination commune pour la région et ses activités.

Cette fondation ambitionne de renforcer la notoriété du Jura bernois au travers les particularités que sont l'industrie, les produits du terroir, le paysage et les énergies renouvelables. Sa vocation est de coordonner et de financer des opérations qui portent sur ces domaines avec un concept de communication unique.

Après l'acquisition l'an dernier d'un hôtel désaffecté à Sonceboz, bâtiment qui va devenir après sa rénovation un centre de promotion de la région et la porte d'entrée du Jura bernois, la fondation veut créer une marque commune à tous les domaines d'activité.





Gain en visibilité

« On veut une marque qui fédère pour obtenir un gain en visibilité », a expliqué vendredi à La Neuveville Géraldine Berberat responsable du projet. La fondation s'emploie à trouver un nom qui représente au mieux les valeurs qui rendent selon elle le Jura bernois unique : « inventivité et précision », « pérennité » et « harmonie ».

« Notre souhait est de développer un concept rassembleur, valorisant et intelligible, qui correspond au ressenti du plus grand nombre d'acteurs de la région, à commencer par ses habitants » a souligné le président de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois Richard Vaucher.

La fondation mène en parallèle une recherche de fonds. Elle a déjà réuni des contributions privées pour un montant total de près de 800'000 francs et vise à récolter encore un million de francs durant les trois prochaines années. Elle a également présenté à toutes les communes une demande de financement unique de dix francs par habitant.





Du tourisme à l'économie

Cette fondation a été créée par la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Jura bernois Tourisme, le Parc régional Chasseral, la Chambre d'agriculture du Jura bernois et Jura bernois.Bienne. Ces institutions estiment qu'elles doivent s'unir et ne plus travailler de façon isolée ou au travers de collaborations ponctuelles. /ats-vre