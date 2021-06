Deux blessés dans un accident à Plagne

Deux blessés dans un accident de voiture à Plagne. Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 1h15, la police cantonale bernoise a été informée d’un accident qui s’est produit sur la route de Bienne à Plagne. Selon les premiers éléments, une voiture roulait de Frinvilier en direction de Plagne lorsque, pour des raisons encore inconnues, elle est sortie de la route sur la droite, a dévalé la pente et a fini sa course en heurtant un tronc d’arbre. Les deux occupants ont pu s’extraire seuls du véhicule. Le conducteur a été grièvement blessé lors de l’accident et a dû, après avoir reçu les premiers soins sur place, être héliporté par la Rega à l’hôpital. Le passager a été légèrement blessé et emmené à l’hôpital en ambulance. Le véhicule a été dégagé au moyen d’une grue puis remorquée. Il a fallu fermer la route pendant un court instant pour effectuer les travaux liés à l’accident et au dégagement. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré affichait un résultat positif pour les deux personnes. /comm-lyg