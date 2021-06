Gérer les écrans dans la famille

« Les écrans envahissent la vie familiale ! Quel équilibre trouver ? ». C’est le thème d’une soirée pour les grands-parents qui se déroule mardi au Centre sociale protestant de Tramelan. Proposée par les églises réformées Berne-Jura-Soleure, elle a pour but d’aider les grands-parents dans la gestion de l’utilisation des nouveaux médias par leurs petits-enfants. La demande est venue de plusieurs personnes qui se sentent dépassé par l’utilisation des outils numériques par leurs petits-enfants. Il s’agira donc d’un dialogue pour comprendre le rôle de ces nouveaux médias et la place qu’il peuvent et doivent prendre dans le cercle familial. Les explications de la formatrice, la psychopédagogue Anne-Dominique Grosvernier :