Les droits d’auteurs expliqués aux enfants

La Lanterne magique sensibilise les enfants aux droits d’auteurs. L’organisation mène en ce moment une opération baptisée « respect copyright » dans ses clubs de cinéma du Jura bernois et du Jura. Les enfants bénéficient d’une brochure et d’un petit spectacle avant chaque projection pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la problématique. L’opération a été lancée en 2013 dans toute la Suisse. Ce n’est donc pas la première fois qu’elle passe par la région. En près de dix ans, la connaissance des enfants a évolué sur le sujet qui est désormais mieux connu, comme le confirme Vincent Adatte, directeur artistique de la Lanterne magique :