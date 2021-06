Coup d’arrêt pour l’Hôtel de Ville de Tramelan

L’Hôtel de Ville de Tramelan ne sera pas encore rénové. Dimanche, la population a refusé un crédit d’engagement de plus de 2,5 millions de francs pour le projet. Le projet n’a pas convaincu, avec un résultat de 1'064 non et 839 oui. Cela fait plus de 20 ans que les autorités tramelotes ont le dossier du bâtiment sur leur table. C’est donc une défaite pour elles, mais pas une totale surprise, comme l’explique le maire de Tramelan, Philippe Augsburger :