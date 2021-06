Court délie les cordons de la bourse

Les routes seront refaites à Court. La population a largement accepté un crédit d’engagement de 2,5 millions de francs ce dimanche, par 558 oui, 79 non et 7 blancs. Cette somme sera allouée à la réfection complète des routes communales, le remplacement de l’éclairage public ainsi que la réfection du réseau d’assainissement dans les secteurs « Sous-Graitery », « route de Chaluet » et « chemin de la Nancoran ». Le maire de Court, Jean-Luc Niederhauser, s’est dit très satisfait de ce résultat, mais également de la forte participation. En effet, 67% des ayants droits de la commune ont voté. Les travaux devraient débuter en août. Retrouvez toutes les informations sur les travaux ici. /lyg