Evilard/Macolin valide ses comptes

Un oui et un non sortent des urnes à Evilard. Lors de la votation de ce dimanche, qui remplaçait l’assemblée municipale, les ayants droit au vote de la commune municipale d’Evilard/Macolin ont approuvé les comptes 2020 avec 92,04% de oui contre 7,96% de non. Ils présentent un déficit de plus de 88'000 francs au compte global.

D’autre part, les ayants droit au vote ont refusé de justesse (51,62% de non et 48,37% de oui) la vente des bien-fonds « Aire Leuthardt : bâtiments situés au chemin des Ages 2 et à la route Principale 36 à Evilard », au prix de 300'000 francs. /comm-lyg