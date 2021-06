La CAJB soulagée

La CAJB a, comme beaucoup de paysans dans la région et dans le pays, mené campagne pour le 2x non. Bernard Leuenberger a confié à RJB qu’il n’a pas souvenir d’un tel engagement en faveur d’un scrutin fédéral dans la région. Pour lui, les personnes concernées dans tout le pays ont su se mobiliser et se faire entendre :